スイスは米国向けの輸出に課される関税を１５％とすることで合意に近づいている。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。これまでの関税率は３９％という懲罰的な水準に上っていただけに、１５％で妥結すればスイスの産業界にとって大きな救いとなる。合意は向こう２週間以内にまとまる可能性があるという。 スイスは前回の交渉の結果、先進国の中で最も高い関税を米国に課された。それ以来、スイスは条件改