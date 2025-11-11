ドルは本来の要因との関係に回帰しているとの指摘がストラテジストから出ている。ドルは過去１年間の一時的な乖離を経て、再び歴史的に主要な要因と通常の関係に戻りつつあるという。 ドルは２０２４年末から２０２５年初めにかけて過大評価されていたが、２０２５年第２四半期から第３四半期初めにかけては過小評価の状態に転じ、現在はほぼ中立的な水準にある。この振れは、当初は関税がドルを押し上げるとの期待で上昇し