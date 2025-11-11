スターバックスコーヒーは11月14日から、バリスタがいれる、ふわふわカプチーノ仕立てのスープ「トリュフ スープチーノ」の販売を開始する。サイズはショートのみで、価格は持ち帰り491円、店内500円（ともに税込み）。「スープチーノ」は、スターバックスのバリスタが一杯ずつ丁寧にいれる新しい一杯。カプチーノのようにバリスタが一杯ずつ丁寧にスチームしたきめ細やかなフォームミルクでいれるスープは、ちょっと驚くなめらか