１７日付「オリコン週間アルバムランキング」が１１日、発表され、ＳｎｏｗＭａｎの最新アルバム「音故知新」の初週売上が１０３・１万枚となり、４作連続で初週ミリオンを達成した。これまでリリースしたアルバム「ｉＤＯＭＥ」「ＲＡＹＳ」「ＴＨＥＢＥＳＴ２０２０―２０２５」に続く４作連続での初週ミリオン達成。男性アーティストによるアルバムの４作連続初週ミリオンは、Ｂ’ｚ、ＧＬＡＹに続き史上３組目。