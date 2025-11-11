9人組グループ・Snow Manの最新アルバム『音故知新』が、11日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で6作連続・通算6作目の1位を獲得した。【動画】クールな雰囲気…『音故知新』コンセプトビデオ初週売上は103.1万枚。『i DO ME』、『RAYS』、『THE BEST 2020 - 2025』に続く4作連続での初週ミリオンを達成した。なお男性アーティストによるアルバム作品の4作連続初週ミリオン達成は、B’z、GLAYに続く史上3組目。200