韓国のロックバンド・CNBLUEの最新シングル「心盗夜」が、11日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」において、初週1.4万枚を売り上げ1位に初登場。2012年2月13日付での「Where you are」以来、13年9ヶ月ぶり、自身通算2作目のシングル1位を獲得した。【動画】CNBLUE「心盗夜」MVCNBLUEは、ボーカル、ギター、キーボードをこなすバンドのフロントマン、ジョン・ヨンファ、ドラムのカン・ミンヒョク、ベースのイ・ジョ