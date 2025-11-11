アメリカのトランプ大統領が、自身の演説を編集したBBCの番組をめぐって、10億ドル、日本円にしておよそ1500億円の損害賠償を求める訴訟を起こすと警告しました。BBCによりますと、トランプ氏は、BBCのドキュメンタリー番組「パノラマ」がトランプ氏の演説を編集し、暴動をあおったような印象を与えたとして、およそ10億ドルの損害賠償を求める訴訟を起こすと警告しました。トランプ氏の法務チームは書簡の中で、番組の撤回と謝罪