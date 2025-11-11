世界最大のクモの巣が見つかった。ギリシャとアルバニアの国境にある硫黄洞窟にある巨大な巣は、面積が約105平方メートル（約31坪強）、約11万匹のクモの住処となっている。ルーマニアのイシュトヴァン・ウラク教授は、この巨大なクモの巣を初めて目にしたとき、自身の込み上げる感情に圧倒されたという。「（巣を見たときの）私の中に湧き上がった感情を言葉で表すとするなら、称賛と敬意、そして感謝を強調したいと思います」「