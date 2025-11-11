ブリトニー・スピアーズ（43歳）が、11月2日にInstagramアカウントを一時的に削除した後、同7日に再び投稿を開始した。削除前には奇妙な投稿が続いていたが、それは元夫ケヴィン・フェダーラインとの公的な対立も背景にあるとみられている。復帰後の投稿では、ランジェリー姿の自身の動画のスクリーンショットとともに、「今年は本当にいろいろなことがあった」「『Draw the Circle』という本は素晴らしい視点を与えてくれる」とつ