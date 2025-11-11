キム・カーダシアン（45歳）が、今年7月に受験したカリフォルニア州司法試験に不合格だったことを、自身のインスタグラムで明かした。「カーダシアン家のセレブな日常」でお馴染みのキムは現在、ディズニープラスのドラマ「オール・イズ・フェア 女神たちの法廷」で弁護士役を演じているが、「まだ本物の弁護士じゃないの。テレビではおしゃれな弁護士を演じているだけ」とユーモアを交えて語った。キムは「法律の道を歩み始めて6