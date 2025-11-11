きょうのユーロドルは１．１５ドル台で上下動する展開。ユーロドルは下げ止まってはいるものの２１日線の下での推移は続いており、９月中旬からの下げトレンドは継続している状況。一方、ユーロ円はＮＹ時間に入って伸び悩んでいるものの、一時１７８円台半ばまで上昇し、２１日線の上も維持。上向きのトレンドは続いている。 アナリストは、２０２６年は経済指標が通貨動向の主な要因になる中、それらは