11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円安の5万880円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万911.76円に対しては31.76円安。出来高は8124枚となっている。 TOPIX先物期近は3325.5ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.08ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50