ドル円は１５４円台前半に高止まり、クロス円も円安水準で値動き落ち着く＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯は、値動きが落ち着いている。ドル円は154.10-20レベルと154円台前半に高止まりしている。ユーロ円は178円台前半、ポンド円は203円台前半の円安水準で推移している。 USD/JPY154.11EUR/JPY178.27GBP/JPY203.14