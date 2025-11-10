ピボット分析東京時間（23:11現在） ドル円 現値154.05高値154.25安値153.36 155.30ハイブレイク 154.78抵抗2 154.41抵抗1 153.89ピボット 153.52支持1 153.00支持2 152.63ローブレイク ユーロ円 現値178.21高値178.45安値177.15 180.02ハイブレイク 179.24抵抗2 178.72抵抗1 177.94ピボット 177.42支持1 176.64支持2 176.12ローブレイク