各国の長期金利（NY時間09:11）（日本時間23:11）（%） 米2年債 3.583（+0.021） 米10年債4.114（+0.018） 米30年債4.715（+0.017） ドイツ2.668（+0.002） 英国4.468（+0.002） カナダ3.185（+0.009） 豪州4.397（+0.045） 日本1.701（+0.027） ※米債以外は10年物