リーブス英財務相の発言が伝わっており、「予算編成において税制と支出の両面を検討中で、優先課題は債務削減、生活費抑制、国民保健サービス（ＮＨＳ）の待機時間短縮だ」と述べた。選挙公約を守るためには歳出削減が必要との認識も示している。 同財務相は１１月下旬に秋季予算案を公表予定。 ・予算編成において税制と支出の両面を検討中。 ・困難な予算編成となる。 ・優先課題は債務削減、生活費抑制