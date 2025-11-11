きょうのポンドドルはロンドン時間に１．３２ドル台を試す動きが出ていたものの、ＮＹ時間に入ってドル高が優勢となっており、１．３１ドル台半ばに伸び悩んでいる。一方、ポンド円は一時２０３円台を回復し、２１日線の水準を回復。ただ、２０３円台での上値は重く、２０２円台半ばに伸び悩む展開。 市場は明日の英雇用統計に注目している。賃金上昇率が前回からさらに鈍化すれば、１２月の英中銀の利下げ観測が強まり、ポ