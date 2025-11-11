【目からBeam☆】 11月下旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「目からBeam☆」を11月下旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、夜中にペットの写真を撮った時のあるある現象「目からビーム」に着想を得て立体化された、シュールな同社オリジナルフィギュア。眼光パーツはハードなMABS製のクリアカラー