プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「炊飯器で2品作れる！海南風チキンライス」 「温野菜の甘酒ドレッシングがけ」 「とろろ入りかちゅーゆ(かつお湯)」 の全3品。 身近な食材で作れるエスニックなメイン料理、甘酒が入ったおもてなし向きサラダ、あっという間に作れる汁です。【主食】炊飯器で2品作れる！海南風チキンライス 炊飯器で2品作れて子供にも食べやすいチキンライス。身