天皇陛下はヨルダンの国王と王子をお住まいに招き、夕食を共にされました。10日午後6時ごろ、陛下はお住まいの御所でヨルダンのアブドラ国王といとこにあたるガーズィ王子を笑顔で出迎え、握手を交わされました。両陛下は結婚の翌年（1995年）にヨルダンを訪問し、2023年、国王夫妻と皇太子が来日した際に懇談されるなど、皇室とヨルダン王室の交流は長く、親日家として知られるアブドラ国王は今回が16回目の来日です。陛下は国王