秋冬のオシャレは、羽織りからアップデート！ いつものコーディネートに重ねるだけでトレンド感が上がりそうなジャケットが、【GU（ジーユー）】からも続々と登場中です。そこで今回は、気負わず着られそうなのに上品さもある、40・50代におすすめの「秋冬ジャケット」をご紹介。このオシャレさでしっかりGU価格のアイテムは要チェックです。 無骨なレザー調ジャケットが今年も人気