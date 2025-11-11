【ニューデリー共同】インドの首都ニューデリーにある世界遺産「ラール・キラー（赤い城）」近くで10日、車が爆発し、地元メディアによると、13人が死亡、24人が負傷した。捜査当局が詳しい状況を調べている。報道によると、消防は地下鉄駅の出口付近で爆発が起きたと通報を受けた。警察幹部は赤信号で停止した車が爆発し、周辺の車が巻き込まれたと説明した。現場一帯は封鎖された。