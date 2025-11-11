犯罪準備共謀罪などの罪で有罪判決を受け、刑務所に収容されていたフランスのサルコジ元大統領が10日、仮釈放されました。サルコジ元大統領は2007年のフランス大統領選で、リビアから違法な資金提供を得るため側近に働きかけた罪で禁錮5年の実刑判決を受け、先月、刑務所に収容されました。パリの裁判所は10日、フランスから出国しないことなどを含む司法監督下におくことを条件に、サルコジ氏の仮釈放を認めました。AFP通信により