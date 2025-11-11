２０２２年にすい臓がんを公表し、闘病しながらも仕事を続けてきた菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーが８日、亡くなった。５３歳。日本テレビが１０日、発表した。同日放送された「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」では、日テレ時代の先輩で、同番組のメインキャスターを務めるフリーの藤井貴彦アナ（５３）が涙をこらえ、追悼した。番組では箱根駅伝やプロレスなどのスポーツ実況からバラエティー、そして、がん闘病について発信