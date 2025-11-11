インドの首都ニューデリーにある世界遺産の古城「レッドフォート」近くで１０日、自動車が爆発し、印民放ＮＤＴＶによると、少なくとも８人が死亡し、２４人が負傷した。当局が爆発の原因などを調べている。地元紙インディアン・エクスプレスによると、爆発は１０日午後６時５０分頃、低速で走行していた車両が赤信号で止まった後に起きた。車両には複数の人が乗っていたとみられる。犯行声明は確認されていないが、テロ対策部