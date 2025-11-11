10日も各地でクマの出没が相次ぎました。観光地ではクマをめぐる“誤情報”も飛び交っています。猟友会のメンバーは狙いを定め、銃を構えていました。そして…。「頭当たった」10日朝、富山県砺波市の民家に1頭のクマが侵入。緊急銃猟により駆除されました。住民「あれ、クマの足跡。手みたいな感じ」住民からの通報を受け、市や猟友会、警察が敷地内を捜索。住民「ここをちょっと開けられて、ぱっとみたら（クマが）いた」物置小