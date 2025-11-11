次回の「大悟の芸人領収書」は11月17日23時59分放送！「芸人の子育てを考えようSP」 【芸人ゲスト】土田晃之コウメ太夫EXIT・りんたろー。コロコロチキチキペッパーズ・ナダル カゲヤマ×いぬ×スタミナパン同盟ユニット「領収Show」 開催決定！◆公演詳細カゲヤマ×いぬ×スタミナパン同盟ユニット「領収Show」・日時：12/11(木)20:00-21:00・会場：中野区民ホール(中野区野方5-3-1)・キャパ：217席・公演時間：60分・