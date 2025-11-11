ATPファイナルズ大会期間：2025年11月9日～2025年11月16日開催地：イタリア トリノコート：ハード（室内）結果：[ロレンツォ ムゼッティ] 0 - 2 [テイラー フリッツ] 試合の詳細データはこちら≫ ATPファイナルズ第2日がイタリア トリノで行われ、男子シングルスで、ロレンツォ ムゼッティとテイラー フリッツが対戦した。第1セットはテイラー フリッツが6-3で先取。第2セットも