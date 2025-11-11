不倫した夫に激怒する奥さん【漫画を読む】不倫した夫に激怒する奥さんだが…!?2024年11月にmamagirlで公開され注目を集めている漫画「サレ妻さん、妊娠おめでとう〜」。担当者の知人や実際に聞いた不倫話などを盛り込んで制作されたという。今回はプロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のタバタユミさん(@yumint_Illust)に、不倫相手から年賀状が届いたシーンを描いたときの心境などについて聞いた。■妊娠発覚を襲っ