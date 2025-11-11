火事があったのは、札幌市南区真駒内柏丘6丁目の柏丘団地です。2025年11月10日午後11時20分ごろ、消防へ通報がありました。 警察と消防によりますと、柏丘団地の2階一室が炎上中で、けが人が1人発生しているということです。消防による消火活動が続いています。