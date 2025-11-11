千葉・松戸市の路上で46歳の男性が殺害された事件で、死因は刃物で刺されたことによる出血性ショックだったことがわかりました。この事件は8日、松戸市上本郷の路上で礒貝要平さん（46）が殺害されたもので、司法解剖の結果、死因は刃物で背中などを刺されたことによる出血性ショックとみられることがわかりました。背中の傷の深さは約10cmで動脈まで至っていたということです。また、殺害現場の防犯カメラ映像から容疑者とみられ