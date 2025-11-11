【ニューヨーク共同】週明け10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前週末比138.06ドル高の4万7125.16ドルを付けた。米政府機関の一部閉鎖が解除に向かうとの期待感から、買い注文が先行した。