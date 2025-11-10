名古屋市は10日、市の公式インスタグラムに類似した偽のアカウントが確認されたとして、注意を呼びかけています。 【写真を見る】「一切関係がない」名古屋市のインスタグラム偽アカウントに注意URLなどにアクセスしないよう注意喚起 名古屋市によりますと市の職員の元に、偽のアカウントからフォローのリクエストが届いたことで発覚しました。 問題のアカウントは、類似のユーザー名やアイコンなどを使