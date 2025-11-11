1989（平成元）年11月11日、「平成1年11月11日、午前11時11分11秒」と、数字の「1」が横に11個もきれいに並ぶ珍しい瞬間が、東京・渋谷のJR渋谷駅前のハチ公広場正面にある大型ビジョンに映し出された。週末とあって行き交う人は多く、30秒間静止した「1」の行列に思わず足を止める人もいた。