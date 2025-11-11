11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円安の5万950円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万911.76円に対しては38.24円高。出来高は5350枚となっている。 TOPIX先物期近は3324.5ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は7.08ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50950