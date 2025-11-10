ＭＢＳ・ＴＢＳ系「情熱大陸」が９日、放送され、歌舞伎界を背負って立つ市川染五郎（２０）の密着映像が放送された。祖父は二代目松本白鸚、父は十代目松本幸四郎。歌舞伎の名門に生まれた染五郎は、２００９年、４歳で「松本金太郎」として初舞台を踏んだ。「５歳から６歳の頃に、化粧するのがイヤで、絶対やりたくない！って泣きわめいて、やらなかった。その後、何カ月後かに、新橋演舞場の横を車で通って、（僕が）やる