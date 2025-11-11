大規模太陽光発電所「メガソーラー」について、自民党は法的規制の強化も視野に政府への提言を年内にまとめる方針です。自民党は10日午後、メガソーラーに関する合同会議を初めて開きました。小林政調会長：大切なのは規制緩和ありきではなくて、規制の適正化だと私自身は思っている。メガソーラーは北海道の釧路湿原などでの計画を巡り、景観の保護や防災の観点から自治体による規制の動きが広がっています。10日の会議で小林政調