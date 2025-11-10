働く人の7割以上がリスキリングのために休暇を取るのは難しいと回答。学び直しに対する意識調査です。正社員の約4人に1人が経験しているという、新たなスキルの習得を意味するリスキリング。10月からリスキリングのために休暇を取得した際、一定額の賃金が給付金として支給される制度が始まりました。ただマイナビの調査によると、この制度を「活用したい」と回答した正社員は3割未満にとどまっています。背景にあるのはリスキリン