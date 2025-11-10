10日午後、横浜市中区のクリニックの駐車場で、歩行者の男性が従業員が運転する車にひかれ、死亡しました。午後3時20分ごろ、横浜市中区の精神科クリニックの駐車場で「乗用車と歩行者の事故で、歩行者の意識と呼吸がない」と119番通報がありました。警察によりますと、クリニックの就労支援施設に務めるパート従業員がバックで車を駐車場にとめようとしたところ、車の後ろにいた40代から50代くらいの男性をひいたということです。