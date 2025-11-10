9日、投開票された茨城県の神栖市長選。3選を目指した現職の石田進氏と新人の木内敏之氏が開票の結果、ともに1万6724票で並ぶ異例の事態に。公職選挙法に基づき、くじ引きが行われ、新人の木内氏の当選が決まりましたが、石田氏側は無効票に納得出来ない点があるとして、あすにも再集計を求める方針です。