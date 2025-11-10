沖縄県の古謝景春・南城市長が、自らのセクハラ問題をめぐり議会を解散したことに伴う市議会議員選挙が、きのう投開票されました。新たな議会で再び出される見通しの不信任決議案への賛否が争点となる今回の選挙。選挙には、定数20に対し25人が立候補しました。不信任決議案に賛成すると表明した候補18人が当選。古謝市長は失職する公算が大きくなっています。