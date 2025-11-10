女子プロレスラーの?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（２９）が、親友のなつぽい（３０）へ猛烈ゲキを飛ばした。９度目となった自主興行「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭＣｈａｐｔｅｒ?」（１０日、新宿フェイス）では、９月に自身が保持していたＩＷＧＰ女子王座をかけて激闘を繰り広げた鈴季すず（スターダム）と初タッグを結成。１６日のセンダイガールズ（仙女）後楽園大会で一騎打ちを控える橋本千紘（仙女）、なつぽい（スターダム）組と