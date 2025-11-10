第1回中国（国際）ロボットディベート大会の決勝戦が9日、北京で開催され、ロボットディベーターたちが「舌戦」を繰り広げた。中国新聞網が伝えた。大会は「人間と機械の協働――人間vsロボット」の予選と準決勝を経て、最終的にロボット同士の決勝戦へと進んだ。「天才と努力には関係があるか」「人間の時間は宇宙の運行を刻めるか」など、複数の哲学的テーマを巡って4チームが2対2の対決を行った。優勝を争う最終ラウンドでは、