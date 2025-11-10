女子ゴルフのセキ・ユウティンが１０日、自身のインスタグラムを更新。「第１５回全国競技大会香港地区予選に向けた反ドーピング促進」と記し、イベント参加を報告した。ピンクと黒の上下の運動着姿が金メダルのボードを手にした写真や、ユウティンが手書きのリーダーボードを指で示す写真も。ボードには３分１２秒のタイムとともに１位に自身の名前が記された。ゴルフウエア姿でもオフの私服姿でもないユウティンのいでたちに