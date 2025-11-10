高市首相は10日の国会で、議員定数の削減を争点に衆議院の解散・総選挙を行うことは「考えにくいのではないか」と述べました。衆議院予算委員会で立憲民主党は高市首相に、衆議院の定数削減を争点にした解散の可能性についてただしました。高市首相：少なくとも議員定数の議員立法を争点に（衆院を）解散するということは普通、考えにくいのではないでしょうか。自民党と日本維新の会は連立政権の樹立にあたり「1割を目標にした衆