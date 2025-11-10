ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、11月10日の放送にジャーナリストの二木啓孝が出演。「国会の決算委員会は何をしているのか」というテーマで、予算委員会に比べて報道の少ない印象のある、決算委員会について解説した。 鈴木純子（文化放送アナウンサー）