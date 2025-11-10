再起の11月シリーズとなるか--。日本代表DF瀬古歩夢(ル・アーブル)は9月のアメリカ遠征で全選手最長の計135分間のプレータイムを与えられ、テスト起用での序列を高めていたが、10月は初戦のパラグアイ戦(△2-2)で失点に絡むと、続くブラジル戦(◯3-2)では6試合ぶりに出場なし。負傷者が相次ぐCBで浮沈の日々を過ごしてきた。11月シリーズでは名誉挽回を期する。「10月は悔しい思いをした。自分のミスで失点したということをも