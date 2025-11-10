ドイツで結果を残し、日本代表の活動に入った。帰国直後でリカバリーメニューをこなしたFW町野修斗(ボルシアMG)は「やっぱり数字を残したい」と意欲を燃やした。今夏からボルシアMGに移籍し、新天地に身を移した。10月28日のDFBポカール2回戦・カールスルーエ(2部)戦で待望の移籍後初ゴール。さらに今月1日のブンデスリーガ第9節ザンクト・パウリ戦でもゴールを挙げ、公式戦2試合連続ゴールと勢いに乗った。「わりと自信も持て