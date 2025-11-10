アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の浅井裕華（２２）が１０日、名古屋市内のＮＡＧＯＹＡＲｅＮＹｌｉｍｉｔｅｄで初のソロライブ「ＡＳＡＩＹＵＫＡ１ｓｔＳｏｌｏＬｉｖｅ〜たんじょうび、きみとゆうかだけ！〜」を開催。「好きになっちゃった」「重力シンパシー」など２１曲を披露した。浅井は熊崎晴香（２８）、佐藤佳穂（２８）らと並ぶＳＫＥ４８トップクラスの人気メンバー。この日は浅井の２２歳の誕生日と