イギリスの公共放送BBCは、アメリカのトランプ大統領の演説をめぐり、視聴者に誤った印象を与える番組を放送したとの批判を受けて会長らが辞任を表明した問題で、トランプ氏から法的手段に出ることをほのめかす書簡を受け取ったと明らかにしました。